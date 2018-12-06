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Dolar ne kadar? 6 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 06.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

Enflasyonun beklentilerden düşük olması dolar/TL'nin yükselişine neden oldu. Merkez Bankası'nın dün duyurduğu sıkı duruş açıklamasıyla dolar/TL bu sabah 5.36 seviyelerinde güne başladı.

Dolar ne kadar? 6 Aralık dolar kuru yorumları

Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil “erken faiz indirimi” beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL’de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı.

Dolar/TL bu beklentinin de etkisiyle güne üç haftanın zirvesi olan 5.4550 seviyesini test ederek başladıktan sonra TCMB açıklamalarıyla önce kayıplarını telafi etti ardından da dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 5.3672/5.3651'den, Euro/TL 6.1010/6.1063'ten işlem görüyor.
Bankacılar TCMB’nin 2019 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde, bankanın önceki söylemleriyle karşılaştırıldığında yeni ya da yön veren bir söyleme yer verilmediğini ancak mevcut konjonktürde enflasyona odaklı para politikası söyleminin korunmasının piyasalarda iyimserliğe neden olduğuna dikkat çektiler.

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