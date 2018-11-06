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Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 06.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Dolar yeni güne nasıl başladı? Dolar TL ne kadar? İşte yeni ayın ilk günü olan 6 Kasım dolar kuru ve piyasaları etkileyen önemli veriler...

Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları

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Dolar/TL Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek bu sabah güne üç ayın yeni en düşük seviyelerinde başladı.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş dün akşam itibarıyla hızlandı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu haftaya 5.47'li seviyelerden başlayan dolar/TL , dün gece saatlerinde 5.3025'e geriledi. Kur bu sabah ise saat 09:20'de 5.3490 seviyesinde.

PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Türkiye ve ABD'nin "sembolik" olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımların kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası faiz artış hızları, İran yaptırımları, Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Kaynak: Reuters


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Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bakalım bu kadar düşüş dolar için ne olacak ak koyun kara koyun belli olucak 3 ay sonra
Dolar 3 tl den 5.5 tl ye çakıldı.
en ufacık kıpırdadığında herşeye zam oluyordu hani nerede indirim...
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