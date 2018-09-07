Dolar ne kadar? 7 Eylül dolar yorumları

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euroya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de toparlanma eğilimine girdi. Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.
Dolar/TL 6.5914/6.5924 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 7.6717/7.6729'dan işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI
Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortakları ile mücadelesinde bir sonraki hedefinin Japonya olacağı yönündeki haberlerin ardından yen karşısında geriledi.
Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve ücret artışları verisini beklerken dolar, euro ve sterlin karşısında da hafif geriledi.
CNBC televizyonunda yer alan habere göre Trump, Wall Street Journal gazetesi köşe yazarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Japonya ile ticaret sorunlarını gündeme getireceğinin sinyalini verdi. Trump şu ana kadar Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri ticaret sorunlarını gerekçe göstererek karşısına aldı. Ayrıca birçok ülkeyi paralarını değersizleştirerek ABD'yi ticaret açısından dezavantajlı bir konuma getirmekle suçladı.
Dolar yen karşısında dün kaydettiği kayıpları sürdürdü ve bugün yüzde 0.3 kayıpla 110.44 yenden işlem görüyor.
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