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Dolar ne kadar? 7 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 07.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz günlerde 4.29 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gören dolar kuru 7 Mayıs 2018 bugüne 4.22 TL seviyelerinde başladı.

Dolar ne kadar? 7 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? Geçtiğimiz haftadaki tarihi zirvenin ardından herkes bu soruya yanıt arıyor. Cuma günü tarihi zirvesini gören dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 4.22 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.0635 liradan el değiştiriyor.

TL’de son dönemde hızlanan satış baskısı, geçen hafta yeni tarihi zirveleri beraberinde getirdi.

TL'de yaşanan bu değer kaybına; dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi ve yüksek enflasyon ile cari açık neden olarak gösterildi.

TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı çift haneli seviyelere ulaştı. Analistler, TL’yi rahatlatacak haber akışları alınmadığı sürece baskının sürmesini bekliyor. 4,25'in üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam edeceği kaydediliyor.

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