Dolar ne kadar? 7 Ocak dolar kuru yorumları

IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde, Fed Başkanı Powell'ın 2019'da para politikasını ayarlayabileceklerine ilişkin açıklamaları sonrası dolar/TL'nin gevşediğine dikkat çekilerek, "Geri çekilmelerin devamında 5.2985 ve 5.0670 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.4500 ve 5.5400 direnç oluşturabilir" denildi.

Dolar kuru, Apple'ın gelir tahminini düşürmesi ve Asya piyasalarındaki sert satışların yen/TL işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklemesiyle perşembe gece saatlerinde 6.44 seviyesine kadar sert bir yükseliş kaydetmiş, daha sonra bu seviyelerden uzaklaşarak haftayı 5.33 civarından tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan Türk Lirası geçen hafta Asya kaynaklı hareketlerle sert dalgalandıktan sonra bir miktar toparlandı.

Bu arada aralık ayı enflasyon verisinin ardından ekonomistlerin bir kısmı ilk çeyrekte TCMB'den faiz indirimi beklerken, bazı ekonomistler de baz etkisiyle sene başlarında enflasyonun yüzde 20'nin üstünde seyredebileceğini bu nedenle nisandan önce faiz indirimi beklemediklerini söylüyorlar. Analistler TCMB'nin enflasyonun yavaşlamasının ardından erken bir faiz indirimine gitmesinin TL'de baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Kritik gelişmeler

KRİTİK GELİŞMELER

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı açıklamada güçlü istihdam verisine rağmen yatırımcılar genelinde ekonomideki ivme kaybı kaynaklı endişeleri hafifletmeye çalışarak merkez bankasının bu yıl para politikası kararlarını alırken sabırlı ve esnek olacağını ifade etti.

Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda 100 baz puan indirime giderek 1,5 trilyon yuan likiditeyi serbest bıraktı. Zorunlu karşılıklardaki indiriminin 50 baz puanı 15 Ocak'ta, geri kalan 50 baz puanı 25 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

ABD'de tarım dışı istihdam, cuma açıklanan verilere göre Aralık ayında 312 bin ile beklentilerin çok üzerinde artarak yatırımcıların risk iştahını artırdı. Çalışan ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 3.2 ile güçlü artış kaydetti.