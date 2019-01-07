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Dolar ne kadar? 7 Ocak dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 07.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Çin'in ekonomiyi desteklemek adına açıkladığı önlemler, ABD'de Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından artan risk iştahıyla Cuma günü 5.33'lü seviyelere gerileyen dolar/TL, yeni haftaya da bu civarda başladı.

Dolar ne kadar? 7 Ocak dolar kuru yorumları

Çin'in para politikasında sağladığı gevşeme, Fed'in yatırımcıları rahatlatan açıklaması ve güçlü artış kaydeden ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalarda risk iştahını artırdı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan Türk Lirası geçen hafta Asya kaynaklı hareketlerle sert dalgalandıktan sonra bir miktar toparlandı.

Haftanın ilk işlem gününe 5.35 civarında başlayan dolar/TL saat 09:13'de 5.3430'dan alıcı buldu. Aynı saatte euro/TL 6.1030 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, 5.35 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin devamının beklenebileceğini ifade etti.

Dolar kuru, Apple'ın gelir tahminini düşürmesi ve Asya piyasalarındaki sert satışların yen/TL işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklemesiyle perşembe gece saatlerinde 6.44 seviyesine kadar sert bir yükseliş kaydetmiş, daha sonra bu seviyelerden uzaklaşarak haftayı 5.33 civarından tamamlamıştı.

IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde, Fed Başkanı Powell'ın 2019'da para politikasını ayarlayabileceklerine ilişkin açıklamaları sonrası dolar/TL'nin gevşediğine dikkat çekilerek, "Geri çekilmelerin devamında 5.2985 ve 5.0670 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.4500 ve 5.5400 direnç oluşturabilir" denildi.

Bu arada aralık ayı enflasyon verisinin ardından ekonomistlerin bir kısmı ilk çeyrekte TCMB'den faiz indirimi beklerken, bazı ekonomistler de baz etkisiyle sene başlarında enflasyonun yüzde 20'nin üstünde seyredebileceğini bu nedenle nisandan önce faiz indirimi beklemediklerini söylüyorlar. Analistler TCMB'nin enflasyonun yavaşlamasının ardından erken bir faiz indirimine gitmesinin TL'de baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.
Kritik gelişmeler

KRİTİK GELİŞMELER

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı açıklamada güçlü istihdam verisine rağmen yatırımcılar genelinde ekonomideki ivme kaybı kaynaklı endişeleri hafifletmeye çalışarak merkez bankasının bu yıl para politikası kararlarını alırken sabırlı ve esnek olacağını ifade etti.

Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda 100 baz puan indirime giderek 1,5 trilyon yuan likiditeyi serbest bıraktı. Zorunlu karşılıklardaki indiriminin 50 baz puanı 15 Ocak'ta, geri kalan 50 baz puanı 25 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

ABD'de tarım dışı istihdam, cuma açıklanan verilere göre Aralık ayında 312 bin ile beklentilerin çok üzerinde artarak yatırımcıların risk iştahını artırdı. Çalışan ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 3.2 ile güçlü artış kaydetti.

Öte yandan bugün Pekin'de, Çinli yetkililer ile ABD'li heyet yılın ilk yüz yüze ticaret müzakeresine başlayacaklar. ABD Başkanı Donald Trump dünkü açıklamasında Çin ile ticaret müzakerelerinin iyi gittiğini ve ekonomisindeki ivme kaybı nedeniyle Çin'in uzlaşı arayacağını belirtti.
Asya borsaları primli

Bu gelişmelerin ardından Çin'deki 300 büyük şirketi izleyen CSI 300 endeksi cuma günü yüzde 2 yükseldikten sonra bugün de yüzde 0.4 prim yaptı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.3 yükseldi.

Güçlü istihdam verisi ve Fed'in destekleyici açıklamaları S&P 500 endeksini yüzde 3.4, Nasdaq endeksini yüzde 4.3 yukarı taşıdı.
Dolar değer yitirdi

DOLAR DEĞER YİTİRDİ

Dolar ise, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.2 değer kazanırken, küresel risk iştahının bir göstergesi olan Avustralya doları yüzde 0.2 değer kazanarak 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar yen karşısında ise yüzde 0.4 değer yitirerek 108.09 yene geriledi. Dolar endeksi cuma sabah saatlerindeki 96.36'dan 95.96'ya indi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Başkanı Jerome Powell Çin döviz

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