Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları

Cuma günü 6.21 seviyelerini test eden Dolar/TL 8 ekim bugüne 6.1545/6.1524, Euro/TL ise 7.0969/7.0906 seviyesinden başladı. Piyasalar için bu hafta en kritik tarih 12 Ekim. Yurtiçi piyasalar, ekim ayına yüksek enflasyon verisi ile başlamıştı.
Eylül ayında enflasyon, aylık bazda son 15 yılın, yıllık bazda da son 17 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 6.3, yıllık bazda ise yüzde 24.52 artarak, ekonomistlerin beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Haftayı sert yükselişler ve düşüşler sergileyerek tamamlayan Türk Lirası (TL) enflasyon verisinin baskısı altındayken, küresel anlamda doların güçlenmesi de buna tuz biber oldu.
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