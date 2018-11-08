Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar/TL'nin, dün ABD-Türkiye ilişkileri, ABD seçim sonuçları ve Hazine'nin yeniden eurobond ihracına çıkmasının da desteğiyle gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel gerilerken, üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyir de sürüyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla düşüşün hızlandığı dolar/TL haftabaşında üç ayın en düşüğü olan 5.30 seviyelerine gerilemişti. Kur test edilen en düşük seviyelerden sınırlı bir yükseliş gösterse de bu sabah saat 09:32'de 5.3769 seviyesinden işlem görüyor.

NELER BEKLENİYOR?

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bugün akşam politika kararını açıklayacak.

ABD ekonomisinin büyümesi ve enflasyonun toparlanmaya başlamasıyla birlikte Fed, bu yıl üç kez faiz artırdı. Fed ayrıca Aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi.

Fed'in bugün açıklayacağı kararında faiz oranlarını sabit tutarak, son zamanlardaki politika açıklamalarındaki para politikasını sıkılaştırma yanlısı ifadelerini sürdürmesi bekleniyor.

Fed kararı dışında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve TCMB'nin haftalık verileri de piyasalarda takip edilecek.

