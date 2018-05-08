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Dolar ne kadar? 8 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 08.05.2018 07:44 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Merkez Bankası dün yaptığı müdahalenin ardından herkes bu sorunun yanıtını arıytordu. Geçtiğimiz cuma 4.29 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gören dolar, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen dolar kuru 8 Mayıs 2018 bugüne 4.27-4.28 seviyesinde başladı. İşte dolardaki son durum...

Dolar ne kadar? 8 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar fiyatları Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen yükselişini sürdürüyor. TL'deki son dönemdeki sert değer kaybının ardından TCMB dün döviz likiditesini artırıcı bir adım atmıştı. Doların ateşini düşürmesi beklenen hamle sonrası beklenen olmadı ve dolar kuru 8 Mayıs 2018 bugüne 4.27-4.28 seviyesinde başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dün TCMB açıklaması öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL 4.2308'e kadar geriledikten sonra akşam yeniden 4.26 TL seviyelerine tırmandı.

Bu sabaha bakıldığında da yine yüksek bir seyir hakim. Dolar saat 07.15 itibariyle 4.2780 TL'den el değiştirirken, euro 5.0980 TL oldu.

Merkez Bankası'nın önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükselmişti. Dolar/TL Cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test etmişti.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

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