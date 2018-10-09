FİNANS

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Dolar/TL bu sabah güne 6,12 seviyelerinde başladı. Piyasalarda bu hafta ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemesi öncesi bugün enflasyonla mücadele toplantısı takip edilecek.

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Cuma günü 6.20 civarında güne başlayan ve ABD tarımdışı istihdam verileri sonrası 6.1030'a kadar gerileyen dolar/TL dün 6.15 civarında dalgalandı. Bu sabah ise kur sınırlı bir düşüşle 6.10 seviyesinin hemen üzerinde güne başladı. Sepet bazında TL ilk işlemlerde 6.5758/6.5839, euro/TL 7.0336/7.0428 seviyesinde bulunuyor.

Ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemesi öncesi bugün enflasyonla mücadele toplantısı takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da saat 13:00'da enflasyonla mücadele programını açıklayacak. Piyasalar açıklanacak adımları izleyecek.

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.127'ye yakın bir seviyede 95.7 civarında yatay seyrediyor.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur...
Reis, 2 gün yok... Macaristan da o yüzden sorun yok...
ARKADAŞ SALIN GİTSİN ŞU DÜRZÜYİ ESNAF OLARAK HALİMİZ KALMADI PARAMIZ PUL OLDU DAHA NE DİYEYİM YETER YETER.
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