Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Cuma günü 6.20 civarında güne başlayan ve ABD tarımdışı istihdam verileri sonrası 6.1030'a kadar gerileyen dolar/TL dün 6.15 civarında dalgalandı. Bu sabah ise kur sınırlı bir düşüşle 6.10 seviyesinin hemen üzerinde güne başladı. Sepet bazında TL ilk işlemlerde 6.5758/6.5839, euro/TL 7.0336/7.0428 seviyesinde bulunuyor.

Ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemesi öncesi bugün enflasyonla mücadele toplantısı takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da saat 13:00'da enflasyonla mücadele programını açıklayacak. Piyasalar açıklanacak adımları izleyecek.

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.127'ye yakın bir seviyede 95.7 civarında yatay seyrediyor.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.