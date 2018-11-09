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Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 09.11.2018 08:07 | Son Güncelleme

Piyasaların beklediği FED faiz kararı dün açıklandı. Kararın ardından son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.30'lara kadar düşen dolar yönünü yukarı çevirdi. Dolar bugüne, 5.47 seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı. ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin hemen ardından yapılan toplantıdan sonra yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

FED'İN KARARININ ARDINDAN DOLARDA SON DURUM

Fed'in faiz kararının ardından son 3 ayın en düşük seviyesini gören Dolar/TL kuru, yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL güne, 5.4799/5.4720 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 6.2088/6.2015 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Lokal bireysellerin döviz talebinin TL’deki her değer kazancında bir miktar daha arttığını görüyoruz. 5.75 altında başlayan alımlar devam ediyor. Bunun yanı sıra TL’de kısa sürede çok ciddi bir değer kazancı yaşandı. Bu süreçte açılan pozisyonlarda kar realizasyonu amaçlı pozisyon kapamaları da görüyoruz.” dedi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Amerika faiz oranı yüzde 2-2,25, bizde faiz oranı yüzde 22,50-25,50. Bilmem aradaki farkı görebiliyor musunuz diyeceğim ama nerdeeeee... Etin fiyatının artmasını refah seviyesinin artmasına bağlayan , doların artmasını da yastık altındakilere bağlamıştı. Sattınız ne oldu? 3,5TL den 6,5TL çıkıp 5,5TL ye inmesinemi seviniyorsunuz? Ülkede üretim adına hiçbirşey yok. Üretilen malında hammaddesi yurtdışı menşeli. Sıkı tutunun esnaf kardeşler; konkordato ilan edip kendini kurtaran para babaları bu vasıta ile küçük esnafı bitirmeye geliyor.
Bu kadar konkordatonun sonu pek hayırlı değil. bu konkordatoların bir geri dönüşü olacaktır. bu da dövizin iyi bir yükseleceğinin alemetleri...
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