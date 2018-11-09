Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı. ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin hemen ardından yapılan toplantıdan sonra yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

FED'İN KARARININ ARDINDAN DOLARDA SON DURUM



Fed'in faiz kararının ardından son 3 ayın en düşük seviyesini gören Dolar/TL kuru, yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL güne, 5.4799/5.4720 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 6.2088/6.2015 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Lokal bireysellerin döviz talebinin TL’deki her değer kazancında bir miktar daha arttığını görüyoruz. 5.75 altında başlayan alımlar devam ediyor. Bunun yanı sıra TL’de kısa sürede çok ciddi bir değer kazancı yaşandı. Bu süreçte açılan pozisyonlarda kar realizasyonu amaçlı pozisyon kapamaları da görüyoruz.” dedi.



