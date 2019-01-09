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Dolar ne kadar? 9 Ocak dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 09.01.2019 08:21 | Son Güncelleme

ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin tekrar bozulabileceği endişeleri dolarda dün 5.50 seviyesinin üzerinin görülmesine neden olmuştu. Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Kur 5.4738 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar ne kadar? 9 Ocak dolar kuru yorumları

Dün ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan ve 5.50 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Kur 5.4738 seviyelerinde hareket ediyor. TL dolar karşısında yüzde 0.30 değer kazandı.

ABD'Lİ HEYETİN ZİYARETİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti nedeniyle baskı altında bulunan TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.

Bolton, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolton'a sert tepki göstermişti. Bolton dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu. Kalın görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Bolton'la çekilme sürecini konuştuklarını söyleyerek, "Nasıl olacağı, dağıtılan silahların ne olacağı, ABD üslerinin akıbeti gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi. Kalın, "ABD 'bizimle koordine olmadan operasyon doğru olmaz' demişti; herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız... Biz her an hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız" ifadesini kullandı.

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