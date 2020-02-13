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Dolar ne kadar, bugün (13 Şubat) dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.02.2020 07:00 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 13 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (13 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 13 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

13 Şubat itibari ile dolar kuru 6,05 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.12 artışla 119 bin 940 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 119 bin 229 puanı ve en yüksek 121 bin 370 puanı gördükten sonra 0.21 artışla 120 bin 49 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 171 bin 289 puanı ve en yüksek 174 bin 334 puanı gördükten sonra yüzde 1.75 düşüşle 171 bin 289 puanda kapandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, COVID-19 salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan beri en düşük düzeyine indiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Minneapolis Federal Reserve (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının çok destekleyici, genişlemeci olmadığını, faiz indirimlerinin ekonomiye ufak bir yardım sağlamadan daha fazlasını yapmadığını söylerken St. Louis Fed Başkanı James Bullard da, Fed'in geçen yıl yaptığı faiz indirimlerinin ABD ekonomisinin geçen yıl karşı karşıya olduğu olumsuzlukların hafifletilmesine yardım ettiğini, ancak bu yıl yeni bir tur belirsizlikle karşı karşıya olunulduğunu söyledi.

ABD piyasaları yatırımcıların coronavirüs etkilerini gözlemlemesiyle birlikte yükselişle açıldı. Buna göre açılışta; Dow Jones yüzde 0.51, Nasdaq 100 0.55, S&P 500 0.38 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.89 düşerek 11.14’e gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.82 yükselerek 11.01 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 6.0002 lira ve en yüksek 6.0483 lirayı gördükten sonra, 6.04 – 6.05 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5491 lira ve en yüksek 6.6047 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7826 lira ve en yüksek 7.8527 lirayı gördükten sonra 7.85 – 7.86 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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