Dolar ne kadar, bugün (13 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 13 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

13 Şubat itibari ile dolar kuru 6,05 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.12 artışla 119 bin 940 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 119 bin 229 puanı ve en yüksek 121 bin 370 puanı gördükten sonra 0.21 artışla 120 bin 49 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 171 bin 289 puanı ve en yüksek 174 bin 334 puanı gördükten sonra yüzde 1.75 düşüşle 171 bin 289 puanda kapandı.