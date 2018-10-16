FİNANS

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 16.10.2018 08:13 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından yeni haftaya az da olsa düşüşle başlayan dolar 16 Ekim 2018 bugüne nasıl başladı? Milyonlarca vatandaş ve piyasalar son dakika döviz fiyatlarını takip ederken dolar 08:00 itibariyle 5.7882 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dün sabah saatlerinde 5.88 TL civarlarında haftaya başlayan dolar fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşların ilgisini çekiyor ve internet üzerinden döviz fiyatlarına dair araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi? İşte en güncel döviz fiyatları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Serbest piyasada saat 08:00 itibariyle dolar 5.7882, euro ise 6,7029 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Asya borsaları sert düşüş kaydettiği haftanın ardından ılımlı şekilde yükseldi ancak Suudi Arabistan ve Batı arasında artan gerilimler jeopolitik endişeleri artırdı ve kazanımları sınırladı.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi Perşembe günü gördüğü 19 ayın dip seviyesinden uzaklaşarak yüzde 0.25 yükseldi.
Japonya'nın Nikkei endeksi dün yaklaşık yüzde 2 geriledikten sonra bugün yüzde 0.6 yükseldi.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna girdikten sonra kaybolması petrol zengini ülkeye karşı uluslararası bir
tepki uyandırdı ve finans piyasalarını sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik müttefikler arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açabilecek olayla ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderdi.

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