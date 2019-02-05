Dolar ne kadar? Dolar kuru (5 Şubat 2019)

Dolar/TL, TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen haftanın ilk dört işlem gününde sert gerilemiş ve 5.35'li seviyelerden 5.1650'ye kadar gerilemişti. Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle kur yeniden 5.20 üzerine çıkmıştı.

TL'deki değer kazancı bono verilerine de yansıdı. 2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak'ta yüzde 16.88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

DOLAR NE KADAR?

Güne dengeli başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 5.2118/5.2134 seviyelerinde, euro/TL 5.9586/5.9639 seviyelerinde işlem görüyor.



