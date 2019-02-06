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Dolar ne kadar? Dolar kuru (6 Şubat 2019)

DOVİZ HABERLERİ  | 06.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

Dolar/TL'de TCMB'nin sıkı duruş, Fed'in faiz artışında acele etmeyeceği söylemlerinin desteği sürüyor. Piyasalarda küresel piyasalar izleniyor.

Dolar ne kadar? Dolar kuru (6 Şubat 2019)

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceği açıklamalarıyla geçen hafta 5.35'li seviyelerden 5.20'nin altına kadar gerileyen dolar/TL bu hafta 5.20 etrafında hareket ediyor.

Genel olarak yatay bir seyir gözlenen dolar/TL dün ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'na yönelik açıklamaları sonrası bir miktar dalgalandı.

Erdoğan, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine'ye devredileceğini, kararın ise mecliste verileceğini söyledi.

Açıklama öncesinde 5.20'nin hemen altında işlem gören dolar/TL 5.22'ye kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Dolar/TL bu sabah saat 09:37'de 5.2000/5.2055 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 5.5637/5.5701, euro/TL ise 5.9275/5.9348 seviyesinde.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise geçen yılın son çeyreğine ilişkin ABD verimlilik ve işgücü maliyeti verileri izlenecek.
Diğer taraftan piyasada Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit yakından takip ediliyor.

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