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Dolar ne kadar? Dolar kuru (7 Şubat 2019)

DOVİZ HABERLERİ  | 07.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

Dolar endeksi 2 haftanın zirvesine çıkarken, dolar/TL kuru 5.23'ün hemen üzerinden işlem görüyor. Piyasalarda küresel gelişmeler izleniyor.

Dolar ne kadar? Dolar kuru (7 Şubat 2019)

Dolarda gözlenen değerlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakırken; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve Fed'in faiz artışında acele etmeyeceği açıklamasından destek bulan dolar/TL'de 5.20 civarındaki hareket devam ediyor.

Kur saat 09:13'de 5.2315'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL 5.9520'den işlem gördü. Dolar endeksi ise 96.436 ile iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Deniz Yatırım'dan Orkun Gödek, bu sabahki raporunda TL cinci varlıkların dış fiyatlama unsurlarına paralel seyrettiğini söyleyerek, "Veri akışının zayıf seyri, hisse piyasasında önemli görülen direnç noktalarına gelinmesi ve dolar/TL'de 5.17 desteği aşağısında kapanışta güçlük çekilmesi sıkışma eğilimini destekliyor" dedi.

Gödek, dış fiyatlama koşullarının mevcut halini koruması durumunda TL ve hisse senedi piyasası fiyatlamaları açısından satışların kâr realizasyonu seviyesinde kalabileceğini söyleyerek, "Zayıf haber akışında dolardaki değer kazancı euro üzerinden dolar endeksini yukarı yönde baskılarken, gelişmekte olan ülkelerin çarşamba itibarıyla zayıflama şeklinde tepki vermesi potansiyel lira zayıflaması açısından da gösterge olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Piyasalarda, Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, Brexit, Trump'ın duvar talebinin yeni bir kapanmaya yol açıp açmayacağı ve bir kez daha Pekin'de yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor.

KAYNAK: REUTERS

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