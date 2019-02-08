Dolar ne kadar? (Dolar kuru 8 Şubat 2019)

Doların güçlendiği ve ticaret görüşmelerine yönelik belirsizliğin kaygıları artırdığı bir ortamda ABD'den gelen S-400 açıklaması dolar/TL'deki yükselişe destek oldu.

Dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma nedeniyle 5.26 seviyesini aşan kur; ABD'li bir yetkiliye dayandırılan "Türkiye'nin S-400 satın alması F35 projesindeki katılımını tehlikeye atar, Patriot satışı için süreç son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır" şeklindeki haberlerin ardından 5.2950 seviyesine kadar tırmandı.

Kapanışta 5.2650'ye gevşeyen dolar/TL saat 08:36'da 5.2600'da yer alıyor. Aynı saatte euro/TL 5.9670 seviyesinden işlem görüyor.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer kurda yukarı yönlü stresin arttığını söyleyerek, "ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik açıklamalar piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Dolar endeksi 96.50 seviyesinin üzerinde güçlü kalmaya devam ederse gelişmekte olan piyasa paralarındaki yukarı stres artabilir. Dolar/TL'de 5.25 seviyesi hala önemli ancak tansiyonun daha da artması için kurun 5.35 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerek ki hala bu sağlanmadı" yorumunu yaptı.