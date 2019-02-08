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Dolar ne kadar? (Dolar kuru 8 Şubat 2019)

DOVİZ HABERLERİ  | 08.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Dolar endeksindeki yükseliş, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma ile medyada yer alan ve ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberin ardından dün yükselen dolar/TL bugüne 5.26 civarında başladı.

Dolar ne kadar? (Dolar kuru 8 Şubat 2019)

Doların güçlendiği ve ticaret görüşmelerine yönelik belirsizliğin kaygıları artırdığı bir ortamda ABD'den gelen S-400 açıklaması dolar/TL'deki yükselişe destek oldu.

Dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma nedeniyle 5.26 seviyesini aşan kur; ABD'li bir yetkiliye dayandırılan "Türkiye'nin S-400 satın alması F35 projesindeki katılımını tehlikeye atar, Patriot satışı için süreç son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır" şeklindeki haberlerin ardından 5.2950 seviyesine kadar tırmandı.

Kapanışta 5.2650'ye gevşeyen dolar/TL saat 08:36'da 5.2600'da yer alıyor. Aynı saatte euro/TL 5.9670 seviyesinden işlem görüyor.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer kurda yukarı yönlü stresin arttığını söyleyerek, "ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik açıklamalar piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Dolar endeksi 96.50 seviyesinin üzerinde güçlü kalmaya devam ederse gelişmekte olan piyasa paralarındaki yukarı stres artabilir. Dolar/TL'de 5.25 seviyesi hala önemli ancak tansiyonun daha da artması için kurun 5.35 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerek ki hala bu sağlanmadı" yorumunu yaptı.

EURO GÜÇSÜZ, DOLAR YÜSELİYOR

Dolar, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizlikler ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talebin artması sonucu iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 96.59 seviyesinde.

Endeks, Fed'in geçen haftaki para politikası gevşetme yanlısı yaklaşımına rağmen eurodaki zayıf seyrin etkisiyle art arda altı işlem gününde yükseldi. Euro endeksin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturuyor.

Euro düşüşle 1.1338 dolarda bulunuyor ve art arda beşinci günde de düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu dün, Euro Bölgesinin en büyük ülkelerinde beklenen ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini sert şekilde düşürmüş, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak küresel ticaret gerilimleri ve artan kamu borcunu göstermişti.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE 3. TUR

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşması yapmak için son tarih olan 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planlamadığını söylemesi yatırımcı endişelerini artırdı.

İlk olarak Pekin'de bir araya gelen iki ülke heyetleri ardından Washington'da üst düzey toplantılar gerçekleştirmişti. Taraflar bu ikinci toplantının ardından bir kez daha Pekin'de bir araya gelecekler. Heyetlerde yer alan isimler genel olarak iyimser açıklamalar yapsa da, şu ana kadar somut bir ilerleme görülememiş olması yatırımcıları endişelendiriyor.

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