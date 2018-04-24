Dolar ne kadar? Dolar kuruna son dakika gelişmesi (24 Nisan dolar fiyatı)

Dolar ne kadar? Geçtiğimiz hafta alınan erken seçim kararı doların ateşini düşürse de, yeni haftayla birlikte dolar yeniden yükselişe geçti. 4.20 TL zirvesinin ardından açıklanan erken seçim kararı ile 4 lira sınırına gerileyen dolar kuru, bu seviyelerde kalamadı.

İç siyasi gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan satış baskısıyla yerini yükselişe bıraktı.

Cuma akşam saatlerinde 4.06 TL seviyesinde olan dolar bugün saat 07.15 itibariyle 4.1016 TL, euro ise 5.0093 TL seviyesinde bulunuyor.