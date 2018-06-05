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Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)

DOVİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 07:58 | Son Güncelleme

Dola ne kadar? Moody's'in Türkiye kararı sonrası herkes bu soruyu merak ediyordu. Haftanın ilk işlem gününde 4.60 seviyelerinde seyreden Dolar/TL güne bugün saat 07.40 itibari ile 4.59 güne seviyelerinde başladı. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Enflasyon verisinin ardından dolar/TL 4.60'ın altına geriledi.

MOODY'S İZLEMEYE ALDI

Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL güne bugün saat 07.40 itibari ile 4.59 güne seviyelerinde başladı.

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