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Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 19.09.2018 07:53 | Son Güncelleme

Piyasaların gözü yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a çevrilirken, vatandaşlar dün 6.46 TL seviyesini aşan Dolar/TL'deki son durumu merak ediyor? Peki dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar/TL güne 6.38 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı 625 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında Dolar/TL'de 6,01 seviyesine kadar gevşeyen kur dün tekrar 6.46 seviyesini aştı.

OVP BEKLENİYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL'de yarın açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor. OVP'de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği izlenecek.

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