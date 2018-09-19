Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar/TL güne 6.38 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı 625 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında Dolar/TL'de 6,01 seviyesine kadar gevşeyen kur dün tekrar 6.46 seviyesini aştı.
OVP BEKLENİYOR
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL'de yarın açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor. OVP'de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği izlenecek.
Elon Musk duyurmuştu! Tesla'dan soruşturma açıklaması
ASELSAN Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum