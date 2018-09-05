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Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 08:07 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın 13 eylülde gerçekleştireceği 'faiz artışı' toplantısı ve İdlib'e yönelik yapılan hava saldırsının baskısı karşısında doların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Piyasalar ve vatandaşlar 'Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü?' sorularını yanıt arıyor... Günde dünkü dalgalanma ile başlayan dolar kuru 5 Eylül 2018 saat 08:00 itibariyle 6.67 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

İdlib'e yapılan hava saldırısının ardından tüm dünya tedirgin. ABD ve Rusya'dan karşılıklı tansiyonu yükselten açıklamalar gelirken, Türkiye olası operasyon sonrası oluşacak göç dalgası ve terör endişelerini düşünüyor. Piyasaları tedirgin eden gelişmelerle birlikte 5 Eylül 2018 bugün sabah saatlerinde dolar 6.67 euro ise 7.74 seviyesinden işlem görüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra İdlib'e tekrar hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Türkiye, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve Türkiye'nin 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'e yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekata yeni göç dalgalarına ve sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bu çerçevede Astana sürecinin diğer garantörleri olan Rusya ve İran ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Ankara bölgedeki radikal grupların varlığı gerekçe gösterilerek Suriye ordusunun bölgeye geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesinin “felakete yol açacağı” uyarısında bulunuyor.


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