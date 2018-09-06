Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Dün iki haftanın zirvelerinden uzaklaşan dolar endeksi, sterlin ve euronun değer kazanmasına paralel olarak bugün de düşüş kaydetti. Dün yüzde 0.3'e yakın gerileyen borsadaki dolar endeksi, bugün de yüzde 0.1 kayıpla 95.080'de bulunuyor. Dolar endeksindeki düşüşte başlıca etken sterlindeki değer artışı oldu. Sterlin İngiltere ile Almanya'nın Brexit müzakerelerinde anlaşmazlık yaşadıkları konulardan biri hakkında uzlaştıklarını bildiren Bloomberg haberinin ardından dün yüzde 0.4 değer kazandı. Sterlindeki değer artışı bugün yüzde 0.1 düzeyinde Euro da dün dolar karşısında sterline paralel yüzde 0.45 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda bulunuyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 07:50 itibariyle dolar 6.59, euro ise 7.68 seviyesinden işlem görüyor.

YABANCI PİYASALAR

Asya borsalarında kayıplar, yatırımcının risk iştahını sarsan gelişmekte olan ülke piyasalarındaki çalkantılar ve ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin hızla artacağı kaygısıyla art arda altıncı günde de sürerken, güvenli liman olarak görülen altın değer kazandı, petrol geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 geriledi.

Çin'deki 300 büyük şirketi izleyen endeks yüzde 0.3 ekside bulunuyor. Geçen aylarda Çin'den ithal 50 milyar dolar tutarında ürüne gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal 200 milyar dolar üründen daha gümrük vergisi alınması tasarısını bugün sona erecek olan değerlendirme süresinin ardından devreye almaya hazır

olduğunu söylemişti.

Trump dünkü açıklamasında ise Çin ile dış ticaret politikaları alanındaki anlaşmazlığın henüz giderilmediğini ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini

belirtti.

Arjantin ve Türkiye'nin yaşadığı finansal zorluklar ise gelişmekte olan ülkeler genelinde endişelere neden oluyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri endeksi son iki gündeki sert kayıplarla 15 ayın dip seviyelerine geriledi.

Gelişmekte olan ülke borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen ayki sert kayıpların yanı sıra beş seanstır art arda geriliyor. Sadec bu haftaki kayıplar yüzde 3'ü aştı.

