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Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Yeni haftanın başlamasıyla birlikte piyasalar ve vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle dolardaki düşüş sürüyor. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 10 Eylül 2018 piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)

Son enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada faiz artırım sinyali veren Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

Bu beklentiye paralel dolardaki gevşeme eğilimi sürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Kur şu dakikalarda 6.44 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.44 civarında seyrediyor.

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