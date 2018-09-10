Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)

Son enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada faiz artırım sinyali veren Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.
Bu beklentiye paralel dolardaki gevşeme eğilimi sürüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Kur şu dakikalarda 6.44 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.44 civarında seyrediyor.
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