FİNANS

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...

DOVİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 07:20 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Dün gece dolar kuru 4,9796'ya, euronun da 5,8187 bandına yükselerek tarihi rekorunu yenilemesinin ardından herkes bu sorulara yanıt arıyor. Dün gece ani yükselişinin ardından düşüşe geçen dolar ve euro sabah güne yükselişle başlarken, bir süre sonra az da olsa yeniden düşüşe geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklaması sonrası 4,80'in üzerinde dengelendi.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro ne kadar? İşte döviz fiyatlarındaki son durum... Yeni zirveyi gören dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL kuru, Türkiye’de piyasanın kapalı olduğu gece yarısında Asya'dan gelen alımlarla yüzde 2’den fazla yükselerek tarihinin en yüksek seviyesi olan 4,9767'yi gördü.

Dolar bu sabah bankalararası piyasalarda gerileyerek 4,85 civarından güne başladı. Albayrak'ın mesajlarıyla kur 4,7896'ya çekilmesinin ardından 4,80'in üzerinde dengelendi.

ALBAYRAK'TAN ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun tek haneye indirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Albayrak, "Merkez Bankası piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak" diye konuştu.

Euro/TL de 5,60 civarında işlem görüyor.

Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.

PARTNERBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüfBüyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf
İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklamasıİran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması
Dolar ne kadar oldu? İşte son durumDolar ne kadar oldu? İşte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar euro dolar ne kadar Euro ne kadar Dolar ve euro neden yükseldi dolar kuru dolar son durum euro son durum

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 60 yorum
daha iyi günler bunlar
berat bey halleder...
BIKTIK BU DIŞ GÜÇLERDEN...
Dış güçler
Bravo bir gecede cebimizdeki para eridi
24 harizan seçimlerinden sonra düşecektir arkadaşlar dış güçler manipülasyon yapıyor. gelmeyin bu oyunlara oyunuzu akp e verin :-)
Hazineyi,maliye ve merkez bankasini damada verirsen, mal aile icinde kalmali deyip,dugun takilarinin ailede kalmasi gibi bir politika yaratirsan,piyasalarin tepkisi bu olur,ondan sonra bankalar elini tasin altina koyacaktir dersin, ama merak etme halk bunu istedi ve istedigini alacak, benzin 8 tl, mazot 7 tl, gaz 5 tl, simdi bende hain olurum hadi bakalim
Ekonomi bitmiş ama kimse itiraf edemiyor
İrandan beter olucaz bu gidişle ! birileri çıksın izahını yapsın.
git gide farıkleşiyoruz verin oyu alın 3 ün birini
4.97 gören dolar daha düşmez tabkiler albayrak in ekonomi bakanı olmasından bizi çekemiyorlar diyen zihniyet haberiniz olsun dolar yükseldiği için ülke batmıyor ülke battığı için dolar euro ve altın yükseliyor
seçim sonunda düşecekti bu dolar ne oldu...kesin dış güçlerdir engelleyen...bitirdiniz güzel ülkemi yazık yazık...vicdanınız rahatmı acaba...
@f_kaygusuz damat berat gelince piyasaya güven geldi :d ekonomi coşuyor şaha kalkıyor. ülke ülke degil aile şirketi oldu bizlerde modern köleleriz.
Dolar mı çıkmış enflasyon artmış alım gücü azalmış firmalar mı kapanıyor muşİnsanlar işsiz mi kalacak banane Her şey boş. Ahaber izle coş
Neoldu dış güçlerin oyunuydu tek başına oldunuz düşürün doları efendiler.
reis bağır artık şu dolara eyyyy dolar dediğin anda yerle bir olsun
tabıykı yukselıcek ekonomı yok hıcbırşey uretmıyoruz sadece tuketıyoruz turızmde ıyı dıyıl avrupalı gelmıyor kıscası ekonomık kırıze dogru gıdıyoruz
SEÇİMDE BİTTİ AMAAA
dahada yukselsin
Reis ve damadı halleder sorun yok.
İSTİKRAR DEVAM EDİYOR DÖVİZ DÜZENLİ OLARAK YÜKSELİYOR
dolarin yukselisine kesin çözüm TL yi kaldiralim Dolar A geçelim hem herkez rahatlar hemde zam derdi ortadan da kalkar
NE OLUYOR EKONOMİ UÇUCAKTI BİZİ KANDIRDINIZMI...
berat bey çözer. canınızı sıkmayın altından kalkar. döviz onun işi.
@kasimozan allah kutucuklara zeval vermesin çözer
Memleket zıvanadan çıktı.Padişahım çok yaşa sen emi.Olmamanı düşünemiyorum
başkan düş der düşer siz merak etmeyin
Bilemedim ya bu şimdi dış güçlerin oyunumu iç güçlerin oyunumu ?
TRUMP AKILLI BİR ADAM .AMERİKA GÜÇLENİYOR .OLAN BİZİM GİBİ ZAVALLI DEVLETLERE OLACAK HER ZAMANKİ GİBİ.
bugün sert müdahale olabilir
Milletin canını az yakın ne varda yükseliyor arkadaş biz düşsün diye bekliyoruz Allahım yardımcımız olsun
4,90 nedir ya 6 ya çıksın.Oy vermek fedakarlık değildir Elimizi taşın altına koymalıyız.Gerekirse 3 öğün değil 2 öğün yiyeceğiz.Hükümetimiz 7 düvele karşı duruyor.Misal ben senede iki tatil yapıyorum bir yaparım.Her gün 250 gram kırmızı et ızgaram var iki günde bir yapırım.İllaki fedakarlıkta bulunacaz.Yakınan şikayet eden vatan hayınıdır.
herşey daha güzel olacak dolar 7 euro 8 benzin 9 tadını cikaralim. soylenmeyelim
Döviz düşmez, bankalar arası piyasada 180 gün ileri vadeli(Forward) işlemlerinde dolar kuru 5,50 ile işlem görüyor, bu ne anlama geliyor ,180 günün sonunda banka kurun 5,5 olacağını şimdiden tahmin ediyor, etmekle kalmıyor fiilen işlem yapıyor, yanı yatırımcı bana 180 gün sonra 100 bin dolar lazım kaçtan verirsin diyor , bankaların verdiği kur bu.Denilebilirki ya bankalar zarar edip batacak, yada devlet yetkilileri yalan söylüyor.Bankanın işi bu hesabını iyi yapar kolay batmaz,ama dilin kemiği yok söylemenin keseye zararıda yok,o halde devlet yetkilileri yalan söylüyorlar.
hanedanınız halleder gorecem bn sızı
DÜŞECEK DÜŞECEK ÖNCE Bİ ZENGİNLER VOLEYİ VURSUN PARAYA PARA DESİN SORA DÜŞECEK
Üretim yok sürekli ithal saman ı bile ihtal eden ülke için dolar gayet iyi seviyede istiraear süreceahh iltica geleceahhh kürtaj yapıyözz burdeahh
Yıl sonu hedefi 4 lira ister inanın ister inanmayın.
melih neredesin melih? hani seçimden sonra piyasaya bilmem kaç milyar dolar para pompalanıp doları düşüreceklerdi? gene birbirinizemi pompaladınız lan??? olm siz ne utanmaz ne haysiyetsizsiniz, sizde kötüsüde size şakşakçılık yapan zavallılar
16 yılın ardından icraatlar hala hızla devam etmekte dolar değer kaybedip erimekte tebrikler sn cb
Ülkemiz aşırı gerilemeye gidiyor, hayat pahalılığı baş göstermeye başladı, dışa bağımlı olduğumuzun sonuçlarını dolar ve euro gösteriyor, bankalar fırsatçı hemen faizleri yukarı çıkardı, bireysel kredi en düşük 2 ve üzeri oldu, hükumet artık el atsın dış güçler değip bunlar geçici deyip geçiştirilmesin, suriyelileri artık gönderin gönderemiyorsanız hazineden verilen yardımları kesin, paraları onlara harcadık halada harcıyoruz şimdi kasa boş...
Hadi ol artık 5 TL. durmak yok yola devam diyenleri sevindir.
Diğer Haberler
İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması

İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...

Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.