Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar fiyatlarında son durum! Dün 4,92 ile tarihi zirveyi gören dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 4,55 seviyelerine kadar düştü. Akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçen dolar/TL 24 Mayıs 2018 bugüne 4.5822, euro ise 5,3718 seviyesinden başladı. İşte Piyasalardaki son durum...

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI



Döviz kurundaki yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün akşam olağanüstü toplandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.

Merkez Bankası 3 baz puan artışa gitti. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ



Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.

Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.55'e kadar geriledi.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dolar/TL güne 4.5822, euro ise 5,3718 seviyesinden başladı. 08:15 itibariyle dolar 4,56'ya kadar geriledi.



