Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.

Bankacılar TCMB’nin faiz artışının kesin çözüm olmamakla birlikte TL için pozitif olduğunu, kur şokuna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için zaman kazandıracağını belirtirken, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamu harcamaları ve projelerine yönelik açıklamalarının orta vadede pozitif etkisinin kuvvetli olabileceğine dikkat çektiler.

DOLAR NE KADAR?

Dolar TL 6.1310, 6.1319 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.1750, 7.1745 seviyelerinde işlem görüyor.



