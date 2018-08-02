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Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:29 | Son Güncelleme

Dün, döviz piyasalarında FED'in kararı beklenirken ABD'nin Türkiye'den iki bakana yaptırım uygulama kararı, dolarda tarihi zirvenin gerçekleşmesine neden oldu. Dolar 5 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde ise dolar, 4.99 seviyelerinde bulundu. İşte dolarda son durum ve günün dolar yorumları...

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar oldu? Dünkü dolar rekorunun ardından bu sorunun yanıtı daha fazla araştırılıyor. ABD'nin Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanı'na rahip Brunson krizi nedeniyle yaptırım uygulama kararı sonrası dolar 5 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini gördü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL ABD'nin Türkiye'de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından dün akşam 5'i aşarak tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.99 civarında bulunuyor.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada,"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 24

Dün saat 16:51'de 4.9189/4.9219 seviyesinde olan dolar/TL yaptırım haberi ardından dün akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 07:54'te 4.830/4.9886 seviyesinde bulunuyor. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24 oldu.

FED'İN KARARI

ABD Merkez Bankası dünkü para politikası kararında faizlerde değişiklik yapmadı, ancak ülke ekonomisini "güçlü" olarak niteleyerek Eylül ayında faiz artıracağının sinyalini verdi.

Merkez bankası ekonomik büyümenin güçlü şekilde hızlandığını ve istihdam piyasasının güç kazanmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Enflasyon oranları ise faiz artırım kararının alındığı bir önceki Haziran toplantısından bu yana yüzde 2 olan merkez bankası hedefine yakın seyrini sürdürdü.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) toplantısının ardından dün akşam yayımlanan karar metninde, "İstihdam kazanımları son aylarda ortalamaya bakıldığında güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Hane halkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımları güçlü şekilde büyüdü" denildi.

Fed politika faizini yüzde 1.75-2 aralığında tuttu.

Fed, yayımlanan tahminlerine göre yıl sonuna kadar faizlerin iki kere daha 25 baz puan artırılmasını öngörüyor. Yatırımcılar faizlerin bu toplantıda artırılacağına ihtimal vermiyorlar ve Eylül ile Aralık'taki toplantıda faiz artırılacağını fiyatlıyorlar.

CME FedWatch verilerine göre vadeli işlem kontratları Eylül'de yüzde 91, Aralık'ta ise yüzde 71 olasılıkla faiz artırılacağını fiyatlıyor.

FED KARARI SONRASI DOLAR YORUMLARI

Hisse piyasasında Fed'in beklentiler paralelindeki kararına tepki sınırlı kaldı. Dolar başlıca para birimleri sepeti karşısında sınırlı değer kazandı. ABD Hazine tahvil faizlerinde belirgin değişim olmadı.

Fed Başkanı yakın dönemde yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin "çok iyi bir yerde" olduğunu ifade etmiş ve ülke tarihinin ikinci en uzun büyüme döneminin daha da sürmesi için borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak artırılacağını söylemişti.

Baird adlı kuruluşta yatırım stratejisti Willie Delwiche, "Bu durum Powell'ın Kongre'ye söyledikleriyle uyumlu: Ekonomi şu anda çok iyi durumda" dedi.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.1 ile yaklaşık dört yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Geçen hafta Cuma açıklanan veriye göre büyümede tüketici harcamalarındaki artış ve Çin gümrük vergilerini artırmadan önce mal satmaya çalışan ABD'li çiftçilerin ihracatı rol oynadı.

Enflasyon ise altı yıl Fed'in hedefinin altında kaldıktan sonra güçlenme sinyalleri veriyor. Merkez bankasının enflasyon göstergesi olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ikinci çeyrekte yüzde 2 ile Fed'in hedefini yakaladı.

Çekirdek PCE'nin aylık seyrine bakıldığında Haziran ayında geçen yıl aynı aya kıyasla yüzde 1.9 arttığı görülüyor. Çekirdek PCE, Aralık 2011'den bu yana ilk defa Mart ayında yüzde 2'ye yükselmişti.

ABD'de istihdam piyasasında ve kadar boşluk olduğunun iyi bir göstergesi olan işgücü maliyeti ikinci çeyrekte 2008 yılından bu yana en güçlü yıllık artışı kaydetti.

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