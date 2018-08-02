Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar oldu? Dünkü dolar rekorunun ardından bu sorunun yanıtı daha fazla araştırılıyor. ABD'nin Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanı'na rahip Brunson krizi nedeniyle yaptırım uygulama kararı sonrası dolar 5 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini gördü.

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL ABD'nin Türkiye'de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından dün akşam 5'i aşarak tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.99 civarında bulunuyor.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada,"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 24



Dün saat 16:51'de 4.9189/4.9219 seviyesinde olan dolar/TL yaptırım haberi ardından dün akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 07:54'te 4.830/4.9886 seviyesinde bulunuyor. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24 oldu.