Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)

ABD ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi, dolar kurunun yükselmesine neden olmuştu. Peki, dolar yeni haftaya nasıl başladı, dolar kuru ne kadar? İşte bu soruların yanıtları ve dolar yorumları...

DOLARDA YÜKSELİŞ



ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçtiğimiz hafta 4.85 TL seviyelerine yükselen dolar, buralardaki seyrini devam ettiriyor.

30 TEMMUZ DOLAR YORUMLARI



Küresel piyasalarda ticaret savaşı gelişmeleri takip edilmeye devam edilirken, bankacılar bu hafta TCMB'nin enflasyon raporunun, enflasyon, dış ticaret, turizm öncü ihracat verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye ABD ilişkileri de piyasanın yakın markajında bulunuyor

Dolar yeni haftaya 4.85 TL'li seviyelerden başladı. Kur saat 07.15 itibariyle 4.8590 TL olurken, euro 5.6660 TL'den el değiştirdi.



