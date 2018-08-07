Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve iki ülkenin karşılıklı yaptırım açıklaması ardından gergin Türkiye-ABD ilişkileri baskısıyla TL negatif ayrışırken, dolar/TL sert yükselişini sürdürerek dün gece yurtdışı işlemlerde 5.42 TL seviyesine kadar yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. Dolar dün sabah açılışta ise 5.10 TL seviyelerindeydi. Euro da benzer şekilde 6.27 TL'ye kadar yükseldi.
Reuters'a konuşan bir bankacı, dün gündüz saatlerindeki yükseliş için, "Döviz piyasasında yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş gördük. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz" dedi.
Gündüz yaşanan yükseliş gece yurtdışındaki sığ piyasalarda devam ederken, dolar yeni güne rekor seviyelerinin altından başladı. ABD ile Türkiye arasında bir ön mutabakat sağlandığına yönelik haberlerin ardından dolar 5.27 TL'de bulunurken, euro 6.10 liradan el değiştiriyor.
Öte yandan dün gece yaşanan sert harekette ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye'ye olası yansımalarının yarattığı endişenin de etkili olduğu ifade ediliyor.
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