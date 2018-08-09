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Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

ABD'ye giden Türk heyetinden henüz bir sonuç çıkmaması doları yukarı yönde etkiliyor. Dün akşam 5,30 seviyelerinde olan dolar sabah saatlerinde 5,40 seviyesine yaklaştı. Dolar/TL 10:01'da 5,3981 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise 6.28'in üzerine çıkarak rekor kırdı. İşte dolar ve euroda son durum....

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Piyasalarda ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucuna odaklı seyir sürerken, belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskının sürdüğü dolar/TL bu sabah yönünü yukarı çevirerek 5.39'yi aştı.

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.42 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

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Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD’ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından TL'de kayıplar derinleşti. Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabah 5.40 seviyesine geldi. Euro ise 6.2828 seviyesine çıkarak zirve yaptı.


UZMANLAR NE DİYOR?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından kaynaklı kurda yukarı hareket devam ediyor. Piyasa net bir şey duymak istiyor, bir çözüm olmasa bile çözüm sürecine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağını duymak ister o yüzden de kurda dalga boyu yüksek hareketler izliyoruz" dedi.

IKON Menkul tarafından paylaşılan bültende, "Yükselişin devamında 5.3840 ve 5.4230 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 5.2570 ve 5.1170 destek oluşturabilir" denildi.

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
gezide 30 kuruş yükseldi diye ağzından salyalar saçarak suçsuz gençlere saldırtanlar şimdi ortalarda yok. ülkeui batırdı hala bir çıkış planı yok tek laf bitirdiği batırdığı halka altın döviz bozun diyor ve ironi olarak heralde ben iktisat okudum bile diyebiliyor..gerçi diploma okul arkadaşı yok yıllardır..damat desen feto okulu mezunu damatlıktan bagşka vasfı olmayan bor la borcamı ayırt edemeyen biri...
@cem3506 EVET HAKLISIN ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKTILAR.TV DE CESARET EDİP HİÇKİMSE EKONOMİ KONUŞAMIYOR.BATTIK İFLASA GİDİYORUZ.
şimdi anladınız mı muhalif kesimi milyar dolarları betona yatırmanın 90 yıllık birikimleri 3 kuruşa satmanın bedelini ödüyoruz. Yok oyun muş yok dış güç müş bunlar hikaye
ülkenin anasını ağlattınız, yeter artık
Endişelenmeyin, bizimkiler adamların ayaklarına kadar gittiklerine göre tavizleri verip dönecekler,askerimizin kafasına çuval geçirdikleri zaman bile gıkını çıkarmamışlar bir rahip için mi taviz vermeyecekler
VAY BE,TOZ PEMBE HAYAL DÜNYALARI 10 YILLIK SABUN KÖPÜĞÜYMÜŞ.ÜLKEDE SATACAK DEĞERLİ BİRŞEYDE KALMADI.ŞİMDİ NE OLACAK REİS.
verin mehteri mi neyi veriyorsanız ... freni patlamış kamyon gibiyiz ...
ekonomik felakete gidiyoruz yakında şirketler iflas bayrağını çeker birşeyler yapılmalı acil müdahale şart
biz burda batiyeah.
allah sonumuzu hayırlı etsin... dürüm vahim...
O heyet değil amerikaya,dünyadaki bütün ülkelere de gitse bu dolar düşmez
valla bu ekonomik politikayla daha çook yükselir...eğriye eğri doğruya doğru diyemeyen bir toplum olduğumuz için başımız da çok ağırır daha...ama maalesef hala ”biz dolar kullanmıyok” , “düzelü be” zihniyeti hakim güzel ülkemde...yazık
elhamdülillah kötü günleri atlattık artık daha kötü günler bizi bekliyor. dolar elden gidiyahhh hep dış güçler YERSEN!
şaşırdık mı?
keske deste deste ayakkabi kutularinda dolarim olsada bozdursan
bu ülke olsun ekmeği hala 1 tl den alıyorum diyen insanlarla dolu
piyasalar sürekli kötü haberı duymak ister dolar yükselsın dıye
ne papazmış arkadaş. bizim tüm vatandaşları amerika tutuklasa. allahın kulu elini kolunu kaldırmaz. şu rezilliğe bakın.. o papaz oğlu papazı sakın vermeyin isterse dolar 50 tl olsun..
yıllardır ekonomistler Türkiye nin dış borç açığı var. cari açık var. hazır paranın sonu ekonomik krizdir diyorlardı ama kimse dinlemiyordu. işte şimdi yol bitti çıkmaz sokağa çıktık. Allah yardımcımız olsun.
Ekonomi elden gidiyeaah daha ne kadar surduruceksiniz bu iktidari boyle size hala neden oy veriyorlar nasil beyin hucrelerine sahipler biz masum isci insanlarin hakkini yemekten baska bisey yapmiyorsunuz
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