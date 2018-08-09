Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Piyasalarda ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucuna odaklı seyir sürerken, belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskının sürdüğü dolar/TL bu sabah yönünü yukarı çevirerek 5.39'yi aştı.

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.42 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD’ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından TL'de kayıplar derinleşti. Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabah 5.40 seviyesine geldi. Euro ise 6.2828 seviyesine çıkarak zirve yaptı.



UZMANLAR NE DİYOR?



İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından kaynaklı kurda yukarı hareket devam ediyor. Piyasa net bir şey duymak istiyor, bir çözüm olmasa bile çözüm sürecine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağını duymak ister o yüzden de kurda dalga boyu yüksek hareketler izliyoruz" dedi.

IKON Menkul tarafından paylaşılan bültende, "Yükselişin devamında 5.3840 ve 5.4230 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 5.2570 ve 5.1170 destek oluşturabilir" denildi.

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.



