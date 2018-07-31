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Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 07:54 | Son Güncelleme

Dolar/TL ne kadar? Uzmanlar, dolardaki son durum için hangi yorumlarda bulunuyor? İşte günün ilk rakamları ve analistlerin dolar yorumları... Dolarda yeni gün dünkü kapanış seviyelerine yakın başladı. Dolar 4.89-4.90 TL aralığında seyrediyor.

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları

ABD yönetiminden rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçen hafta yükselişe geçen dolar, yeni haftaya 4.85 TL'den başlamıştı.

Dolar kuru, ABD yaptırımlarına ilişkin endişeler ve Fitch'in bankalara yönelik negatif açıklamaları sonrası gün içinde 4.90 TL'nin üstünü test ederken daha sonra tekrar 4.88-4.89 TL seviyelerine döndü.

Bugüne bakıldığında ise ilk işlemlerin benzer seviyelerden geçtiği görülüyor. Dolar saat 07.20 itibariyle 4.8920 TL'den el değiştirirken, euro 5.73 TL oldu.

NELER BEKLENİYOR?

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenirken Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de bankacılara göre piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu hafta ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı ise Salı günü başlayacak ve karar Türkiye saati ile Çarşamba gecesi açıklanacak. Merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmayacağı ve faizlerde kademeli yükseliş öngörüsünü teyit edeceği tahmin ediliyor.

Fed'in Eylül ayında faiz artıracağını fiyatlayan yatırımcılar, yıl sonundan önce bir artışın da yapılacağını tahmin ediyorlar.

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