FİNANS

Dolar ne kadar, kaç lira? 13 Mart 2019 dolar son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 13.03.2019 08:23 | Son Güncelleme

Dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.46 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar, kaç lira? 13 Mart 2019 dolar son durum

Verilere göre TL’deki negatif ayrışma oransal olarak nispeten küçük olsa da neredeyse her gün görülüyor. Yılbaşından bu yana bakıldığında TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6’yı aşan değer kazançları mevcut. Ortalamalara bakıldığında ise yılbaşından bugüne genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken TL değer kaybediyor.

Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4578/ 5.4585 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin 5 aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

(Reuters)

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