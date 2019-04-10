FİNANS

Dolar ne kadar, kaç TL? 10 Nisan 2019 dolar son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 10.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına ilişkin devam eden belirsizlikle haftaya başlayan dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanacak reform paketi öncesi güne 5.70 seviyesinin hemen altında işlem görerek başladı.

Dolar ne kadar, kaç TL? 10 Nisan 2019 dolar son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önceki gece AKP’nin İstanbul’da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul’da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.6978/ 5.6993 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul’da seçimin yenilenmesi talebi ile ilgili değerlendirmesi sorulduğunda, “Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir” dedi.

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine yönelik söylemlerin TL’de baskı yaratmaya devam ettiğini belirten bir bankacı, “Dün geceki YSK kararı TL’ye olumlu yansıdı ancak dün gelen açıklamalar yine olumsuz oldu” dedi.şlem görüyor. Euro/TL ise 6.41 civarında seyrediyor.

(Reuters)

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