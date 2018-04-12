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Dolar ne kadar kaç TL? (12 Nisan dolar kuru güncel döviz fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 08:20 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Döviz fiyatlarındaki artış piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. 11 Nisan dün dolar ve euronun tarihi zirveyi görmesinin ardından, herkes 'Dolar kuru bugün kaç TL' olacak sorusuna yanıt arıyordu. Son dakika haberine göre Trump'ın 'füzeler geliyor' açıklamasının ardından rekor kıran dolar 12 Nisan perşembe bugüne 4.13-4.14 TL aralığında başladı. İşte 12 Nisan döviz fiyatlarındaki son gelişmeler...

Dolar ne kadar kaç TL? (12 Nisan dolar kuru güncel döviz fiyatları)

Dolar kuru 11 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın füze tehdidi sonrası tarihi rekorunu kırdı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş piyasaları altüst ederken, vatandaşlar 'Dolar ne kadar kaç TL' sorusuna yanıt arıyor. Dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından dolar 12 Nisan bugüne 13-4.14 TL aralığında başladı.

Dolar ve euroda hafta başından bu yaşanan yaşanan çok sert hareket, dün Trump'ın Rusya'ya yönelik 'füzelerimiz hazır' açıkmalasıyla zirve yapmış ve dolar 4.20 TL sınırına kadar yükselmişti.

Dolar ve euro Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları ile gün sonuna doğru gerilemişti.

DOLAR EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Bugüne bakıldığında günün biraz sakin başladığı görülüyor. Dolar ilk işlemleri 4.13-4.14 aralığında geçerken, euro ise 5.1160 TL oldu.

Döviz piyasasında gün boyunca ABD ve Rusya'nın Suriye üzerindeki restleşmesi ve buna yönelik haberler ilk gündem maddesi olarak izlenmeye devam edilecek

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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