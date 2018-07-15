Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)

Yeni kabinenin açıklanmasıyla yükseliş trendine giren dolarda son durum ne? Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar yükselmeye devam ediyor mu? Dolar TL ne zaman düşecek?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dolar 15 Temmuz 2018 Pazar gününe 4.85 seviyelerinden başladı. Euro ise 5.67 seviyelerinden işlem görüyor.

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