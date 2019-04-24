Dolar ne kadar, kaç TL? (24 Nisan 2019 çarşamba dolar kurunda son durum)

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolar/TL saat 07:30 itibari ile güne 5.8516/5.8539 seviyesinde başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

ASYA BORSALARI

Asya borsaları, ABD hisse piyasalarının beklentilerden kuvvetli şirket bilançolarının etkisiyle yeni tarihi zirveye tırmanmasına rağmen geriledi. Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almayacağı beklentisi düşüşte etkili oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 geriledi. En yoğun kayıplar yüzde 1.3 gerileyen Güney Kore'nin KOSPI

endeksinde görüldü. Çin hisse piyasaları da hükümetin güçlü ilk çeyrek büyüme rakamlarının ardından para politikasındaki daha önce öngörülenden daha az gevşeteceği

endişesiyle yüzde 0.9 geriledi.