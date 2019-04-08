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Dolar ne kadar, kaç TL? 8 Nisan 2019 dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 08.04.2019 07:35 | Son Güncelleme

Dolar/TL hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar ne kadar, kaç TL? 8 Nisan 2019 dolar fiyatları

Bankacılar hafta boyunca seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp sürecin geride kalmasının piyasalarda dalgalanmayı azaltacağını belirtirken, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.6430/ 5.6450 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar piyasada yerel seçimlerin siyasete etkisinin, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündeminin ve ABD ile ilişkilerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.

Bankacılar düşüşte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), tahsili geçmiş alacaklara yatırım yapabileceğine ilişkin açıklamalarını ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin söylemlerini göstermişlerdi.

(Reuters)

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