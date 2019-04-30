Dolar ne kadar kaç TL? Merkez Bankası açıklaması sonrası dolarda son durum

Dolar/TL yeni güne yükselişini koruyarak başladı. TCMB'nin geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ve döviz rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle piyasalar enflasyon raporunu bekledi.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın sunuma başlamasının ardından hareketlenen dolar/TL 5.9848'e çıktı. Dolar ardından 5.96 seviyesine geriledi.

Kur saat 11:34 itibariyle 5.97620 seviyesinde.

Bu hafta veri gündemi ve haber akışı oldukça yoğun. Bu hafta Cuma günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi izlenirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor.

Piyasaların gündemindeki en önemli madde seçim sonuçları olmaya devam ediyor. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Yurtdışında ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Bankacılar TL'nin yönü açısından zor bir hafta olduğunu ve kurun yoğun veri ve haber akışı ile yön bulacağını belirtiyor.



