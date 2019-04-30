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Dolar ne kadar kaç TL? Piyasaların gözü enflasyon raporunda (30 Nisan dolar ve euro son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 30.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatmasının ardından gözler enflasyon raporuna çevrildi. Bugün açıklanacak olan kritik veriler öncesi dolar/TL güne 5.96, euro/TL ise 6.67'nin altında başladı. İşte 30 Nisan salı (bugün) piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar kaç TL? Piyasaların gözü enflasyon raporunda (30 Nisan dolar ve euro son durum)

TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24’te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemi kaldırmak başta olmak üzere PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı.

Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında “ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı” ve “faiz indirim ihtimalinin arttığı” şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB’nin yarınki enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları duymak istiyorlar.

Öte yandan TCMB’nin yarın bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün “Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.

‘ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ’

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık dün yaptığı açıklamada, “Geçen hafta PPK’da TCMB, nötr bir para politikası duruşuna geçmişti. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirim ya da artırım ihtimalinin daha dengeli olduğuna işaret etmişti. Biz enflasyonun Nisan ayında 1 puan civarında artarak kısa vadeli tepe noktasına ulaştıktan sonra, özellikle üçüncü çeyrekte gerileyeceğini tahmin ediyoruz. TCMB’nin bu duruş değişikliğini, beklenen enflasyon patikası ile değerlendirmek gerekiyor. Belki bu konudaki iletişim toplantıda güçlendirilir” dedi.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Saat 08:15 itibariyle Dolar/TL 5.9563 seviyesinden Euro ise 6.6685 seviyesinden işlem görüyor.

(Ajanslar)


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