Dolar ne kadar oldu? (04.11.2017)

ABD'de devam eden davaya ilişkin gelişmelerin baskısıyla geçtiğimiz haftalarda tarihi zirve olan 3,98'i gören gören dolar/TL yeni haftaya 3,93 civarında başladı.



ABD'de vergi reformuna ilişkin iyimserliğin küresel piyasalarda doları desteklemesiyle başlayan dolar/TL, enflasyon verisi sonrası 3,92-3,93 bandında hareket etti.



Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik talebi olmadığı açıklaması sonrası kurda düşüş görüldü. Dolar 3,90'ın altına kadar indi.



Euro/TL 4,62 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bu hafta ABD'de vergi reformuna ve borç tavanının yükseltilmesi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, cuma günü açıklanacak kasım ayı istihdam raporunun da kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Dolar/TL'nin 3,9550 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 3,9100'in ise destek konumuna geldiğini kaydetti.