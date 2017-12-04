Dolar ne kadar oldu? (04.11.2017)

04 Aralık 2017 15:56
Dolar ne kadar oldu? (04.11.2017)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik talimatı olmadığı açıklamasının ardından dolar/TL, 3,90'ın altına kadar geriledi.

ABD'de devam eden davaya ilişkin gelişmelerin baskısıyla geçtiğimiz haftalarda tarihi zirve olan 3,98'i gören gören dolar/TL yeni haftaya 3,93 civarında başladı.

ABD'de vergi reformuna ilişkin iyimserliğin küresel piyasalarda doları desteklemesiyle başlayan dolar/TL, enflasyon verisi sonrası 3,92-3,93 bandında hareket etti.

Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik talebi olmadığı açıklaması sonrası kurda düşüş görüldü. Dolar 3,90'ın altına kadar indi.

Euro/TL 4,62 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de vergi reformuna ve borç tavanının yükseltilmesi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, cuma günü açıklanacak kasım ayı istihdam raporunun da kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dolar/TL'nin 3,9550 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 3,9100'in ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

 

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Okuyucu Yorumları18 yorum
  • 81 Oy
    sen 10 gün konuşmasan dolar 3.50 ye kadar çekilicek.genelde doların yükselmesi sebebi erdoğanın usturupsuz konuşmaları.
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  • 47 Oy
    Ne lan bu çocuk oyuncağımı 10 lira yapın baride sizde rahatlayın bizde
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  • 23 Oy
    @haldunergan KAHVE KÖSESİNDE OTUR SEN
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  • 76 Oy
    TL.hiç bu kadar yerlerde sürünmemişti.iyi parti bu ülkeye iyi gelecek anlaşıldı.
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  • 32 Oy
    3 KURUŞ DÜŞÜMÜŞ DEMEKKİ NEFESİNİZ 3 KURUŞ EDİYOR
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  • 24 Oy
    enflasyon rakamının zaten yuksek cıkacagı belli beklentinin 12 cıkacagı zaten haber içeriğinde var..piyasagecen hafta bunuda fiyatladı...dolar rekormu kıracak başlıgı spekulatif..hayıdır cok dolarınız var galiba..:)
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  • 30 Oy
    ,,,,,,,,,,,,,,, dolar da kandırdı / recep 1 dolar = 1 lira olacak diyordu
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  • 27 Oy
    nasıl c başkanıysa her gün papağan gibi madem konuştuğunda düşüyorda ne diye dolar 3,45,den 4 dayandı ACINDAN NEFESİ KOKAN CAHİL FAKİR TOPLUMUN SARAYDA YAŞATTIKLARINDAN.
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  • 21 Oy
    Dolar artık kötümser konuşmalardan çok çıkamıyor kaşarlandı alıştı iyice. İyimser habere tepki var ama kötümsere tepkisiz. Yani haber yurt içi olursa umursamıyor çünkü alışık yurt dışıyla ilgili bir veri geldiğinde zıplıyor. Bu da ekonomimizin ne kadaaaağğğrrr güçlü olduğunu gösteriyor. :))
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  • 1 Oy
    her şey ayarlı bu ülkede kesin ve net
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  • 1 Oy
    Mesele şu ki bu dolar zıkkımı artınca her şeye zam geliyor da dolar düşünce neden zam gelen şeytlerin fiyatı düşmüyor...
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  • 1 Oy
    DOLAR ÜZERİNDE KİMİN OYUN OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI.YAZIK GÜNAH ESNAF KAN AGLIYOR YETİM KUL HAKKI YİYENLER ZENGİNLEŞİYOR.YAZIK OLUYOR BU ÜLKEYE ÇOK YAZIK.
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  • 0 Oy
    nohut üretimi yapıyoruz ekipman işçi gübre mazot 3.40 tl maliyet 4.00 tl tüccara zor satıyoruz ithaldeki vergiyide kaldırdınız seneye o nohutu ekeriz eyy rusya
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  • 0 Oy
    epey düşmüş !
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  • 0 Oy
    kızmayın ya adama, kılıcdar cıkar bi konuşur yine yükselir merak etmeyin
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  • 0 Oy
    şimdi dlar alma zamanı 3.89
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  • 52 Oy
    Ülkemiz üzerinde oynanan bunca oyunkardan sonra hala dimdik ayakta isek senin sayende BAŞBAKAIM RABBİM yardımcın olsun İNŞAALLAH
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  • 0 Oy
    @arslan_ozeren_1955 Amin! Fakat kpnuşan Vezir i Reis değil Reisin kendisi, senin duan kime?
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