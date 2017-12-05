Dolar ne kadar oldu? (05.12.2017)

05 Aralık 2017 14:21
Dolar ne kadar oldu? (05.12.2017)

Dolar/TL, pazartesi günü 3,90'ın altına gerilemesi ardından 3,87'li seviyelerde seyrediyor.

Haftaya sert yükselişle başlayan dolar/TL , bu sabah yönünü aşağı çevirerek 3,85 seviyesinin altına kadar gerilemesinin ardından, bugün 3,87'li seviyelerdeki seyrini sürüdürüyor.

 

Uzmanlar, dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 12,98 ile beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında faizleri artıracağı beklentilerinin yükseldiğini belirterek, bunun da tahvil ve kur piyasasında TL varlıkları üzerindeki baskıyı azalttığını kaydetti.

 

TL varlıkları üzerindeki satış baskısının azalması ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar/TL'nin düşüşünü sürdürdüğünü dile getiren uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8470'e kadar gerileyebileceğini ifade ederek, 3,9000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi. 


Euro, 4,58'in üzerinde işlem görüyor.

 

BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,64 artışla 105.889,01 puandan başladı. Endeks açılışın ardından, yüzde 1 değer kazanarak 106.000 puanı aştı.

 

 


 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 2 Oy
    Tamam iyi güzel hoş da ne değişti hayatımızda ekmek ve diğer tüm tüketim malzemeleri aynı oranda düştü mü?
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  • 1 Oy
    enflasyon oyunu :) son aylarda dolar düşer :) çalın efendiler çalın (!)
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