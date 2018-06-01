Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

1 Haziran 2018 dolar kuru... Dolar/TL, dün son 2 haftadaki en düşük seviyesi olan 4.4477'ye kadar gerilekten sonra günü 4.47 civarında tamamlamış ve TL dün dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kazancı ile benzer para birimlerinden pozitif ayrıştı. ancak sonrasında Dolar/TL bugün ise güne 4.47 civarında başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi.

KURU BASKILAYAN ETKENLER

Dün öğleden sonra artan satış baskıyla dolar kuru bir ara 4.54 TL'yi test etti. Bankacılar ABD'nin gümrük vergisi adımları, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların kuru baskılayan unsurlar olarak ön plana çıktığını belirttiler.

Dün hisse senetlerinde yaşanan çıkışlarla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 3, bankacılık endeksi ise yüzde 4.5 civarında kayıp yaşamıştı. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, son iki günde TL kuvvetli bir pozitif ayrışma yaşadığını belirtmiş ancak akşam saatlerinde ABD'nin AB'ye yönelik gümrük vergisi muafiyetinin kaldıracağını açıklamasıyla küresel bazda endişeleri artırdığını söyledi.