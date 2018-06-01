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Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 01.06.2018 07:58 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın hamleleri ile düşüş trendine giren dolarda son durum ne? Dolar/TL ne kadar? 1 Haziran 2018 dolar kurunda düşüş sürüyor mu? Dolardaki düşüş, Türkiye'ye yönelik yeni bir not kırma endişesi ve iç piyasadaki alım iştahının artmasıyla durdu. Dün, 4.45 liranın altına inen dolar bu sabah 4.55 bandında dolaşıyor. Euro ise 5.20'lerden 5.30 TL'ye kadar çıktı.

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

1 Haziran 2018 dolar kuru... Dolar/TL, dün son 2 haftadaki en düşük seviyesi olan 4.4477'ye kadar gerilekten sonra günü 4.47 civarında tamamlamış ve TL dün dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kazancı ile benzer para birimlerinden pozitif ayrıştı. ancak sonrasında Dolar/TL bugün ise güne 4.47 civarında başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi.

KURU BASKILAYAN ETKENLER

Dün öğleden sonra artan satış baskıyla dolar kuru bir ara 4.54 TL'yi test etti. Bankacılar ABD'nin gümrük vergisi adımları, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların kuru baskılayan unsurlar olarak ön plana çıktığını belirttiler.

Dün hisse senetlerinde yaşanan çıkışlarla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 3, bankacılık endeksi ise yüzde 4.5 civarında kayıp yaşamıştı. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, son iki günde TL kuvvetli bir pozitif ayrışma yaşadığını belirtmiş ancak akşam saatlerinde ABD'nin AB'ye yönelik gümrük vergisi muafiyetinin kaldıracağını açıklamasıyla küresel bazda endişeleri artırdığını söyledi.

DOLAR TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar / TL, haziran ayının ilk, haftanın son gününde 4.53 TL ile güne başladı. Euro ise İspanya ve İtalya'daki gelişmeler öncesinde 5.29 TL'den seyrediyor.

TL tarafında benzer ülkelere göre biraz daha satış baskısının kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada iki neden ön plana çıkıyor. Birincisi TL cinsi hisse senetlerinden yoğun çıkış yaşanması ikincisi ise lokallerin döviz talebi.

NOT İNDİRİMİ İHTİMALİ ETKİLİ OLDU

Bankacılar ayrıca Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin de satış baskısında bir miktar etkili olduğunu belirttiler.

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 0700'den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Öte yandan lokallerin döviz talebi ise piyasalarda henüz dolar/TL'de yükselişin sona erdiği izlenimi taşımadıklarını gösteriyor.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları dolar/TL'nin tarihi rekorunu gördüğü 25 Mayıs ile biten haftada 2.44 milyar dolar artışla 165.67 milyar dolar oldu.


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