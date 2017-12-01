Dolar ne kadar oldu? (1.12.2017)

Dolar/TL, ABD'de devam eden davada İran kara para aklama planında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir işleme izin verdiği iddiası ile sert dalgalandıktan sonra 3.93 civarında seyrediyor.

ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, New York federal mahkemesinde jüri üyelerine verdiği ifadede Erdoğan'ın İran'ın ABD yaptırımlarını ihlal etme planında bir işleme izin verdiğini iddia etti.

Dolar/TL dolarda görülen zayıf seyir ile birlikte akşam saatlerinde güne başladığı 3.93'lü seviyelerden 3.90'a doğru geriledi. Dün akşam saatlerinde bu iddia ile birlikte dolar/TL 3.9050 seviyesinden 3.9440 seviyesini test etti.

Dolar/TL saat 08:57'de 3.9229/4.9268 seviyesinde işlem görürken, sepet bazında TL aynı saatte 4.3012/4.3057, euro/TL ise 4.6794/4.6847 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.