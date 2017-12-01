Dolar ne kadar oldu? (1.12.2017)

01 Aralık 2017 09:54
Dolar ne kadar oldu? (1.12.2017)

Dolar/TL ABD'deki davada İran kara para aklama planında Erdoğan'ın bir işleme izin verdiği iddiası ile sert dalgalandıktan sonra 3.93 civarında seyrediyor.

Dolar/TL, ABD'de devam eden davada İran kara para aklama planında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir işleme izin verdiği iddiası ile sert dalgalandıktan sonra 3.93 civarında seyrediyor.
 
 
 ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, New York federal mahkemesinde jüri üyelerine verdiği ifadede Erdoğan'ın İran'ın ABD yaptırımlarını ihlal etme planında bir işleme izin verdiğini iddia etti.
 
 Dolar/TL dolarda görülen zayıf seyir ile birlikte akşam saatlerinde güne başladığı 3.93'lü seviyelerden 3.90'a doğru geriledi. Dün akşam saatlerinde bu iddia ile birlikte dolar/TL 3.9050 seviyesinden 3.9440 seviyesini test etti.
 
Dolar/TL saat 08:57'de 3.9229/4.9268 seviyesinde işlem görürken, sepet bazında TL aynı saatte 4.3012/4.3057, euro/TL ise 4.6794/4.6847 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.
 
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti.
 
Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan uzmanlar, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.
 
 

 

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