Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar fiyatları

Dolar 12 Mart'ta işlem gününe %0.34 hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5019 TL'den yapan dolar, 12 Mart'ta güne %0.34 yükselişle başladı.

Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 12 Mart dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

12 Mart'ta dolar güne yukarı yönde bir başlangıç başladı. Alış fiyatı 7.4999 TL olan dolar, 7.5028 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %-0.41.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dolar, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sonrası başladığı düşüşe devam ediyor.

ABD tahvil getirilerinin haftanın başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde problem çıkmadan atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle birlikte dün 7.45'e kadar indikten sonra 7.50'de dengelendi. 13 Mart Cuma sabahı ise yaklaşık 7.5075 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketi izlenecek.