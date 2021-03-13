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Dolar ne kadar oldu? 13 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 13.03.2021 09:33 | Son Güncelleme

Dolar alıp satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya devam ediyor. Son hareketliliği %1.22 olan dolar, daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları 13 Mart'ta ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 13 Mart dolar fiyatları

Dolar 13 Mart'ta son hareketliliği olan %1.22 üzerinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5668 TL'den yapan dolar, 13 Mart piyasaların kapalı olduğu günde %1.22 yükselişle devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 13 Mart dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

13 Mart'ta piyasaların kapalı olduğu gün dolar yeşil ibreyi gösteriyor. Alış fiyatı 7,5640 TL olan dolar, 7,5698 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0.46.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Ünlü & Co tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Piyasaların odak noktasına yerleşen ABD tahvil faizlerinin başarılı geçen ihaleler ve enflasyon endişelerini azaltan veriler ile ılımlı bir performans sergilemesi varlık fiyatları üzerindeki baskının önemli oranda azalmasını sağlıyor. Diğer taraftan ECB’nin PEPP çerçevesindeki alımlarına hız verecek olması ve ABD’de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketinin uygulamaya alınması ise destekleyici faktörler olarak çalışıyor. Bu noktada haftanın son işlem gününe girerken aşağı yönlü risklerin giderek azaldığını söyleyebiliriz."

Dolar, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sonrası düşüş başlamıştı. ABD tahvil getirilerinin haftanın başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde problem çıkmadan atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle birlikte 7.45'e kadar indikten sonra 7.50'de dengelenmişti. 13 Mart Cumartesi sabahı ise yaklaşık 7,5640 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketi izlenmişti. Dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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