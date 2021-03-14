Dolar ne kadar oldu? 14 Mart dolar fiyatları

Dolar 14 Mart'ta son hareketliliği olan %1.22 üzerinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5668 TL'den yapan dolar, 14 Mart piyasaların kapalı olduğu günde %1.22 yükselişle devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 14 Mart dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

14 Mart'ta piyasaların kapalı olduğu gün dolar yeşil ibreyi gösteriyor. Alış fiyatı 7,5640 TL olan dolar, 7,5698 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0.46.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dolar, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sonrası düşüş başlamıştı. ABD tahvil getirilerinin haftanın başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde problem çıkmadan atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle birlikte 7.45'e kadar indikten sonra 7.50'de dengelenmişti. 14 Mart sabahı ise yaklaşık 7,5640 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketi izlenmişti. Dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.