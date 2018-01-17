Dolar ne kadar oldu? (17.01.2018)

Haftaya 3,75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.

Dün 3,7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün yüzde 0,50 artışla 3,81'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 4,6675 seviyesinde yer alıyor.

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89,98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90,30 civarına toparlandı.

Jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta, perşembe günkü toplantısında TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği beklentisi de TL'deki kırılganlığı besliyor.