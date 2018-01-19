FİNANS

Dolar ne kadar oldu? (17.01.2018)9

19 Ocak 2018 10:40

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda baz etkisiyle düşüş görülse bile sıkı duruşunu koruyacağı mesajı vermesinin ardından dolar/TL gerilerken, piyasalarda Afrin operasyonu nedeniyle jeopolitik riskler yakından izleniyor.

Dolar ne kadar oldu? (17.01.2018)9
Türk Lirası, TCMB kararı sonrası dolar karşısında hafta başından bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı.
 
Haftaya 3,75 civarında başlayan dolar/TL, salı günü 3,8340'a kadar yükselmiş ve bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün, Merkez Bankası açıklamasından hemen önce 3,7995'ten işlem gören kur, karar sonrası gün içinde 3,78 sınırına kadar geriledi.
 
Dolar güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 3,7755 seviyesinde dengelendi.
 
Euro/TL ise 4,6287'den işlem görüyor.
 
Uzmanlar, TCMB'nin politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresinin, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirilerek verilen güçlü mesajın TL'yi desteklediğini söyledi.
 
 
Diğer taraftan 90.15 civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi ve olası Afrin operasyonu öncesi ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalarda TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili oluyor.
 
FITCH KARARI İZLENECEK
 
Piyasalarda bugün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklaması beklenen not kararı takip edilecek. Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.
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