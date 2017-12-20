Dolar ne kadar oldu? (20.12.2017)

20 Aralık 2017 11:08
Dolar ne kadar oldu? (20.12.2017)

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel seyrediyor, yeni güne yatay hareketle 3,83'ten başladı.

Dolar/TL yeni güne, dünkü kapanış seviyesi olan 3,83'ten başladı. Kur, dün 3.82-3.84 dar bandında sakin bir seyir izlemişti.
 
Dolar kuru bugün 3,84'ün üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4,54'ün üzerinde yer alıyor.
 
Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.
 
 
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEKİ OYLAMA TEKRARLANACAK
 
ABD Temsilciler Meclisi, vergi reform tasarısını dün gece oyladı. Tasarı Meclis'ten geçti ancak Senato, metindeki iki maddenin "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Metin, ilgili maddeler çıkarıldıktan sonra Senato'da bu sabah oylanarak kabul edildi. Tasarı, bugün bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde oylanacak ve ardından Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın