FİNANS

Dolar ne kadar oldu? (23.01.2018)

23 Ocak 2018 09:49

Dolar/TL'de bu sabah aşağı eğilim sürüyor. Dolar bankalararası piyasalarda 3.78 seviyesinde yer alıyor.

Dolar ne kadar oldu? (23.01.2018)

Afrin operasyonunun başlamasının ardından dün ilk tepki olarak 3.85'e tırmanan dolar/TL, bu sabah 3.78 seviyesinde yer alıyor.

Operasyonun iyi anlatılması ve ilgili ülkelerden gelen ılımlı açıklamalarla risk algısının hafiflediğini, ayrıca global piyasalardaki iyimser seyrin de TL'yi desteklediğini söyleyen analistler; operasyonun kapsamının yakından izleneceğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Saat 09:40'da dolar kuru 3.7850'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6425 seviyesinde yer aldı.

Hazine bugün 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek.

Bugün ayrıca saat 10:00'da ocak ayı tüketici güven endeksi açıklanacak.

Diğer taraftan dolar endeksi 90.15 civarındaki zayıf seyrini sürdürürken; ABD Senatosu, üç gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını dün onayladı. İşlemciler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği azaltmasının doların getiri cazibesinin zayıflattığını bunun da değer kaybına neden olduğunu söyledi.

 

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 4 Oy
    dolar daha da düşecek.çünkü abd gibi bir devlet her an dağılabilir.bunu yazın bir tarafa
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